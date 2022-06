João Félix deixa garantia: "Estou bem e focado no Atlético de Madrid"

João Félix deixou saudades no Benfica

Avançado português tem contrato com o clube espanhol até 2026.

João Félix marcou este sábado presença em Viseu, terra onde nasceu, e, à margem da inauguração de um espaço desportivo, assegurou estar totalmente focado no Atlético de Madrid. "Estou bem e focado no Atlético de Madrid. Estou tranquilo em relação ao futuro. Tenho noção do que posso fazer e por isso estou bem comigo mesmo", afirmou o internacional português, em declarações reproduzidas pela CNN Portugal.

"Ainda estou de férias, comecei agora a treinar para preparar a pré-temporada, mas ainda não estou a pensar muito no futebol", vincou, destacando a evolução registada desde que deixou o Benfica, num negócio superior a 120 milhões de euros. "Claro que cresci, já passaram quatro anos desde que deixei o Benfica e cresci em termos físicos, técnicos e mentais. É normal evoluir. Acho que tenho feito as coisas bem para estar cada vez melhor", apontou.

Félix 22 anos, tem contrato com os colchoneros até 2026 e a imprensa internacional abordou recentemente o interesse de outros clubes no jogador.