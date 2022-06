João Félix terá sido oferecido a vários clubes e em Inglaterra falam num interessado

Internacional português poderá estar de saída do Atlético de Madrid.

João Félix, jogador do Atlético de Madrid, terá sido oferecido a vários clubes europeus, entre eles o PSG, avança o "Barça Times". Segundo Shay Lugassi, o editor-chefe do referido órgão de comunicação social, Diego Simeone não considera o internacional português intransferível e o seu agente, Jorge Mendes, estará em contacto com vários emblemas.

Já de acordo com a Imprensa inglesa, o Tottenham terá sido informado de que a possibilidade de saída do internacional português do clube espanhol não está excluída, podendo interessar-se pelo jogador.

Por outro lado, o Atlético de Madrid foi recentemente associado a um alegado interesse em Giovani Lo Celso, médio do Tottenham, pelo que uma possível troca não estará fora de hipótese.

