Jaime Pacheco de regresso ao Egito

Jaime Pacheco goza de grande reputação no Egito

Jaime Pacheco está muito perto de voltar ao ativo, preparando-se para assinar pelo Al-Masry, atual nono classificado do campeonato do Egito. O experiente treinador português goza de grande reputação neste país africano, fruto do excelente trabalho realizado em épocas distintas no Zamalek, clube pelo qual conquistou dois títulos nacionais, troféus que juntou à Liga portuguesa ganha pelo Boavista em 2000/01 e à Taça do Rei que venceu na Arábia Saudita, no Al-Shabab.

Jaime Pacheco tem um acordo alinhavado com o Al-Masry e a assinatura do contrato deve ser uma realidade depois de amanhã, dia em que o técnico se desloca a Madrid para fechar o acordo com os responsáveis do emblema egípcio.

Com cinco jornadas decorridas, o Al-Marsy conta com Pacheco para atacar os primeiros lugares da liga local.