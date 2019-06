Dão Cancelo quase certo no Manchester City: conheça os valores do possível negócio

Internacional português poderá trocar a Juventus pelo bicampeão inglês.

O defesa-direito português da Juventus, João Cancelo, já havia sido associado ao Manchester City, mas esta quinta-feira vários órgãos de comunicação social avançam mesmo que a contratação poderá está perto de se concretizar.

De acordo com várias publicações, o negócio poderá atingir os 50 milhões de euros, mais dez milhões do que a "Vecchia Signora" havia pago no último mercado de verão ao Valência. No entanto, ao contrário do que antes se falou, as negociações não deverão envolver Danilo [a integração do internacional brasileiro no negócio serviria para reduzir o valor pago pelo bicampeão inglês].

João Cancelo estará assim perto de se tornar no primeiro reforço dos "citizens" para a época 2019/20 e colega do compatriota Bernardo Silva, não estando, no entanto, fechado o acordo final.