Celtic foi aconselhado a comprar "agora" Jota: "Ele é excitante"

Jota, avançado do Celtic

Emblema da Escócia pode ficar, em definitivo, com o internacional luso, que apresenta números individuais vistosos, por cerca de oito milhões de euros

Figura principal no último jogo do Celtic, ao apontar dois golos e uma assistência frente ao Dundee, a que se acrescenta um tento no duelo anterior, Jota tornou a exibir-se em alta rotação e, por isso, há quem exorte o clube escocês a adquirir, o quanto antes, o português.

"Parece ser um jogador muito bom para o Celtic. Ele é um [dos jogadores] que eles [Celtic] têm a opção de comprar [no fim da época], e eu pagaria esse dinheiro agora mesmo. Agora mesmo. Ele tem sido excelente", afirmou um rendido James McFadden, antigo avançado escocês, citado pelo jornal local "The Herald".

McFadden, ainda mais convencido pela exibição vistosa do avançado na 13.ª jornada da I Liga da Escócia, enalteceu o jogo de pés, a versatilidade, capacidade de drible e a estabilidade exibicional em diferentes competições do jogador cedido pelo Benfica.

"Ele tem tanta qualidade com bola que pode ir para os dois lados. É excitante. Corta, desde a esquerda, por dentro, tem truques e, quando se olha para as suas atuações domésticas, transfere isso para os jogos europeus", acrescentou o ex-jogador.

Jota, sobre o qual o Celtic tem uma opção de compra, por cerca de oito milhões de euros, leva seis golos e seis assistências em 14 jogos em 2021/22, lutando, a cada jornada, por vitórias que conduzam o clube à conquista da liga.

Acerca do futuro, quando questionado na antevisão ao Dundee, o dianteiro português assegurou que mantém o foco somente no imediato no "sítio certo" e assegura estar satisfeito na Escócia.

"Só quero, agora, desfrutar [do Celtic]porque os últimos anos têm sido difíceis. Estou num bom momento e a desfrutar com o meu futebol. A mudança tem sido boa para mim", disse o jovem internacional português.