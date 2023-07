CBF acusa João Martins, adjunto de Abel: "Desfile de grosserias e xenofobia"

O adjunto de Abel atacou a arbitragem após o empate com o Athletico Paranaense. A Confederação Brasileira de Futebol vai levar o caso à justiça desportiva

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não gostou das declarações de João Martins, adjunto de Abel Ferreira no Palmeiras, e vai levar o caso à justiça desportiva, nomeadamente ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

João Martins, na conferência após o encontro, falou em sistema montado no Brasil para o Palmeiras não revalidar o título: "Nós entendemos que o futebol brasileiro passe a imagem do futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganharem. Foi mais uma vez o que se passou hoje. Entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos. Contra este sistema é muito difícil, mas vamos continuar a dar o nosso melhor. E não é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade. Podemos ser expulsos as vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha".

A CBF respondeu esta segunda-feira, acusando João Martins: "Um ato lamentável, foi muito além das reclamações semanais da arbitragem. O que ocorreu, de fato, foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa. A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e ao procurador do STJD para que ele revele qual seria o esquema ou o sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença."

O comunicado da CBF:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamenta profundamente o que se viu ontem (02/07) por parte do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, designado para a entrevista coletiva pós jogo. O ato lamentável foi muito além das reclamações semanais da arbitragem. O que ocorreu, de fato, foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa, mostrando inclusive desconhecimento do próprio campeonato que disputa, que já teve tricampeões, bicampeões, com vários times ganhando seguidamente.

O comportamento do jogador brasileiro, que o funcionário em questão tanto critica, não corresponde à realidade, na medida em que o Brasil é o país do mundo que mais tem jogadores atuando no exterior, inclusive na própria seleção portuguesa.

A atual gestão da arbitragem da CBF nunca, em nenhum momento, esteve tão transparente e se expôs tanto, dando satisfações públicas semanais, inclusive reconhecendo eventuais equívocos. Somos o único país do mundo a oferecer avanços tecnológicos nos estádios, com os telões mostrando os lances da partida em tempo real. Inclusive, o lance em questão, alvo de reclamação, foi acompanhado por todo o estádio, por jogadores e torcedores. A CBF, através de sua comissão de arbitragem, quer assim dar total transparência aos lances duvidosos que normalmente ocorrem durante as partidas.

Nunca a entidade investiu tanto no aprimoramento da arbitragem. Nesta segunda-feira (03/07), por exemplo, os árbitros designados para a próxima etapa da Copa do Brasil estão em treinamento no Rio de Janeiro. E também hoje à tarde, e pelos próximos 15 dias, as árbitras vão passar por cursos, treinamentos e aprimoramento técnico. Os investimentos são expressivos e com foco na constante melhoria da qualidade do quadro de arbitragem. Avanços esses que somos pioneiros no mundo.

Equívocos de arbitragem, de jogadores, técnicos, acontecem em todos os lugares, inclusive e, principalmente, na Europa. São parte do processo, do mecanismo do futebol, que não é feito por máquinas. Portanto, nada justifica o que se viu ontem e que foi amplamente divulgado pela imprensa em todo o mundo.

A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e ao procurador do STJD para que ele revele qual seria o esquema ou o sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença.