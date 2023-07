Adjunto de Abel atira-se à arbitragem após empate: "Pela saúde mental da equipa técnica..."

Declarações de João Martins, adjunto de Abel Ferreira, após o empate do Palmeiras com o Athletico Paranaense, 2-2

João Martins, adjunto de Abel Ferreira, atirou-se este domingo à arbitragem, após o empate do Palmeiras com o Athletico Paranaense, 2-2, na 13.ª jornada do Brasileirão. O "Verdão" (23 pontos) é quarto classificado, a 10 pontos do líder Botafogo (33), que ganhou (2-0, na receção ao Vasco) no primeiro jogo após a saída de Luís Castro do comando técnico.

"Pela saúde mental da equipa técnica, ainda bem que sou hoje eu aqui. Mais uma vez, e estamos na 13.ª jornada... Nós entendemos que o futebol brasileiro passe a imagem do futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganharem. Foi mais uma vez o que se passou hoje. Entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos. Mas se virmos em todo o mundo e em toda a Europa, há dois ou três que ganham sempre porque são os melhores, trabalham para ser os melhores, dia a dia, que é o que nós fazemos", começou por dizer.

"Não vale a pena amanhã meter o presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com que quem trabalha mais diariamente e vai lutar até ao fim, mesmo que não nos deixem, não há problema, nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor, é para isso que somos pagos, é por isso que estamos num clube fantástico e não nos vão calar. Podemos ser expulsos as vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha. É simplesmente uma vergonha como é que aos três minutos se condiciona um jogo e depois vêm justificar com faltas e faltinhas. Não é por acaso que o Palmeiras é o clube com menos lesões e este este ano está a ser inacreditável as lesões traumáticas, porque passam dos limites das leis do jogo sistematicamente. Mas estamos cá para trabalhar", continuou.

"[o árbitro] Não expulsa um jogador e dá amarelo ao Garcia por tardar um lançamento lateral... O Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil, porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol. Depois um penálti muito bem marcado, que ele não viu, deve estar cansado, notou-se durante o jogo a falta de preparação jogo, amarelo muito bem dado... Mas condicionou na primeira parte com aquele amarelo ridículo, que só no Brasil é que acontece. E não é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade", disse ainda, concluindo de seguida:

"Escusam de mandar areia para os olhos, podem-nos continuar a expulsar, porque nós vamos continuar a lutar até à última gota de suor, pelo bem do futebol e do Palmeiras. (...) Até se riem para nós, é revoltante. (...) Contra este sistema é muito difícil, mas vamos continuar a dar o nosso melhor."