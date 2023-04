Cancelo foi suplente e não celebrou vitória com os adeptos. Bayern já reagiu

Lateral direito português foi lançado por Thomas Tuchel nos últimos dez minutos da vitória frente ao Dortmund (4-2) e, de acordo com o Bild, após o apito final, dirigiu-se imediatamente aos balneários sem cumprimentar os adeptos bávaros.

João Cancelo continua a fazer correr muita tinta na Alemanha. Após ter sido suplente utilizado na vitória do Bayern sobre o Dortmund (4-2), na estreia de Thomas Tuchel no comando da equipa, o jornal alemão Bild revela que o internacional português não esteve com cabeça para grandes festejos.

Após o apito final, o lateral direito, lançado no clássico aos 79 minutos, dirigiu-se rapidamente aos balneários da equipa, sem cumprimentar os adeptos bávaros nem festejar a conquista dos três pontos, que permitiram ao Bayern ultrapassar o Dortmund na liderança isolada da Bundesliga, com 55 pontos.

Entretanto, Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern, já reagiu à frustração de Cancelo, desvalorizando a atitude do jogador.

"São emoções normais após um jogo. Isto não é um problema. É normal que um jogador esteja desapontado quando não joga. Cancelo é um jogador de topo e irá ter o seu tempo de jogo", referiu.

Emprestado pelo Manchester City ao Bayern no mercado de inverno, com opção de compra de 70 milhões de euros, Cancelo, de 28 anos, leva um golo e quatro assistências em dez partidas disputadas até ao momento.