Caixinha no RB Bragantino é oficial: "Massa bruta, vamos com tudo!"

Treinador português assinou pelo emblema brasileiro até dezembro de 2024

Já é oficial. Pedro Caixinha é o novo treinador do RB Bragantino, do Brasil, engrossando o lote de técnicos lusos a orientar no Brasileirão.

A equipa técnica de Caixinha, de 52 anos, no "massa bruta", será composta pelos adjuntos Jose Belman e Pedro Malta e pelo preparador físico Polyvios Kyritsis.

"Iniciou sua carreira de treinador aos 28 anos, no Desportivo Beja, e foi assistente técnico de José Peseiro no Sporting (POR), Al-Hilal (KSA), Panathinaikos (GRE), Rapid Bucuresti (ROM) e Seleção da Arábia Saudita. Depois, Caixinha foi treinador do União Leiria e do Nacional, de Portugal, comandou as equipas mexicanas do Santos Laguna e Cruz Azul, dirigiu a equipa catari do Al-Gharafa e, em 2017, foi técnico do Rangers, da Escócia. Entre 2020 e 2021 comandou o Al Shabab, da Arábia Saudita e, mais recentemente, treinou o Talleres, da Argentina", salienta o Red Bull Bragantino.

"Massa bruta, vamos com tudo", afirmou num vídeo nas redes do clube brasileiro.

O PROFESSOR CHEGOU! ‍ ✍



O português Pedro Caixinha é o novo treinador do Red Bull Bragantino.



Com passagens por equipes de Portugal, Arábia Saudita, Escócia, México e Argentina, ele assinou com o Massa Bruta até dezembro de 2024.



Seja bem-vindo a Bragança Paulista, profe! pic.twitter.com/iPdLLmO3Yz - Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 10, 2022

Atenção adeptos: o profe Pedro Caixinha chegou! ‍ ✍ ⚽ pic.twitter.com/K6la1NwIrg - Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 10, 2022