Bruno Lage e o interesse do Manchester United em Rúben Neves: "Em Portugal, os jogadores do Benfica são associados aos Wolves"

Bruno Lage falou da possibilidade de ver sair Rúben Neves ainda neste verão

Bruno Lage encarou como natural o alegado interesse do Manchester United em Rúben Neves: "Todos os bons jogadores que temos estão ligados a todos os clubes do mundo. Se vir as notícias em Portugal, todos os jogadores do Benfica estão ligados aos Wolves", disse o treinador do Wolverhampton.

"Cada jogador tem um preço, mas o que vejo no Rúben é que ele está feliz por estar aqui. O que ele fez no último jogo foi muito bom e não estamos à espera de ver ninguém partir. Para mim não é uma questão, mas nunca se sabe. Se Messi mudou de Barcelona para o PSG, qualquer um pode ir", acrescentou.

Apesar de tudo, Lage não descarta perder jogadores até ao fecho do mercado, nomeadamente Adama Traoré e Rúben Neves. "Como já disse antes, perante essasperguntas é preciso ir dia após dia. Imagine se aparece uma grande oferta para o Rúben ou Adama, que seja boa para o clube, mas também boa para o jogador... Do meu ponto de vista, precisamos de proteger os nossos melhores jogadores e o Rúben e Adama são os nossos melhores jogadores", disse, deixando claro que até ao momento nada de concreto aconteceu: "Propostas reais? Não."