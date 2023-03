Bellingham está difícil e Liverpool aponta de novo a internacional português

Médio do Dortmund é muito pretendido e... caro. Assim, Matheus Nunes continua no radar dos reds

O Wolves ganhou a corrida por Matheus Nunes no início da temporada, mas emblemas como o Newcastle ou o Liverpool não o esquecem. Nomeadamente os reds que, segundo o TalkSports, podem mesmo avançar em breve para o médio ex-Sporting, dadas as dificuldades para contratar Jude Bellingham.

O médio inglês do Dortmund é muito desejado no Liverpool, mas também no Real Madrid e noutros clubes de topo, além de ser muito caro.

Dessa forma, Matheus Nunes pode ser o plano B para reforçar o plantel de Jurgen Klopp em 2023/24, pois de saída estarão, segundo a Imprensa inglesa, Oxlade-Chamberlain, Arthur e Naby Keita.