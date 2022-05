Atlético de Madrid prepara 15 milhões para contratar português do Fenerbahçe

Miguel Crespo chegou à Turquia esta época e está a despertar o interesse do Atlético de Madrid.

Depois de duas boas temporadas ao serviço do Estoril, Miguel Crespo rumou à Turquia para representar o Fenerbahçe e agora pode estar perto de dar um salto ainda maior na carreira. O interesse do Atlético de Madrid no médio português foi noticiado nos últimos dias e, nas últimas horas, o jornalista turco Ekrem Konur adiantou que os colchoneros preparam 15 milhões de euros para contratar o jogador de 25 anos.

Crespo começou no Neves FC, de Viana do Castelo, depois mudou-se para o Merelinense, antes de ingressar no Braga B. Em 2019 chegou ao Estoril e esta época assinou pelo Fenerbahçe.