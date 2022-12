António Oliveira prestes a mudar de clube no Brasileirão

António Oliveira, treinador do Cuiabá

Técnico esteve no Cuiabá e está bem encaminhado para prosseguir no Brasil, agora no Coritiba

O treinador português António Oliveira vai prosseguir a carreira no Brasil. Segundo o Globoesporte, Oliveira está em conversações adiantadas para orientar o Coritiba.

Recorde-se que Oliveira, de 40 anos, treinou nos últimos meses o Cuiabá, garantindo a permanência em 29 jogos ao comando com clube. Já treinou o Benfica B e também foi adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos, etapa prévia a assumir o Athletico Paranaense como treinador principal.

No comando do Coritiba estava Guto Ferreira, que foi esta sexta-feira demitido do cargo.