Abel Ferreira recebe elogios até dos rivais no Brasil: "Acho-o incrível"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Ronaldo, proprietário do Cruzeiro, que tem Pepa como treinador, não esconde a admiração pelo técnico do Palmeiras.

Abel Ferreira tem protagonizado uma carreira de sucesso no futebol brasileiro, ao serviço do Palmeiras, e originado muitos elogios, mesmo dos rivais. Ronaldo, que ficou conhecido como "Fenómeno" e é agora proprietário do Cruzeiro, orientado por Pepa, é um desses casos.

"Ele é muito, muito bom. A maneira como coloca o Palmeiras a jogar, a verticalidade, a agressividade. Acho-o incrível", disse o antigo jogador de Barcelona, Real Madrid e Inter, entre outros, à SporTV.

Abel chegou ao Palmeiras em 2020. Já conquistou duas Libertadores, uma Supertaça sul-americana e, em termos internos, um campeonato, uma Taça e uma Supertaça.