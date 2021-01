Zidane é apontado à saída e na Argentina já adiantam possível sucessor

Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, estará nos planos de Florentino Pérez para substituir o técnico francês, garantem na Argentina.

O lugar de Zinedine Zidane está tremido no Real Madrid depois da eliminação na Supertaça - meias-finais, com o Atlético de Bilbau - e, sobretudo, na Taça do Rei, aos pés do Alcoyano, da II Divisão B, e na Argentina já é apontado o nome do treinador para suceder ao técnico francês no comando da equipa merengue.



Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, que está a definir o futuro na equipa argentina eliminada pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, nas meias-finais da Taça Libertadores da América, estará, de acordo com uma informação avançada por um jornalista conceituado, nos planos de Florentino Pérez para ser o próximo treinador do Real Madrid.



"Em Madrid, estão a adiantar que Florentino Pérez está desesperado por contratar Gallardo para substituir Zinedine Zidane", revelou o jornalista Maximiliano Palma, pivô do programa ESPN Fútbol Show, na Argentina.