Zidane com lugar em risco, garantem em Espanha

Eliminação da Taça do Rei, com o Alcoyano, da II Divisão B, provocou um clima de ainda maior tensão no Real Madrid.

O lugar de Zidane no Real Madrid está tremido. Depois dos empates, para o campeonato, com o Elche e em Pamplona, com o Osasuna, e da derrota nas meias-finais da Supertaça, com o Atlético de Bilbau, o Real Madrid foi anteontem eliminado da Taça do Rei, pelo Alcoyano, da II Divisão B. Um verdadeiro escândalo que coloca em risco o treinador francês à frente da equipa madrilena, segundo relata a imprensa espanhola.

Os últimos resultados e a irregularidade exibicional revelada pela equipa ao longo de toda a época motivam um clima de tensão no clube merengue e Zidane poderá passar nos próximos tempos por autênticos testes de fogo.



De acordo com os jornais espanhóis, mais um deslize significará a perda total de confiança dos responsáveis do clube da capital espanhola e poderá ditar o destino do treinador francês que já soma 238 jogos no banco do Real Madrid.