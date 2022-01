Vlahovic mais perto de Turim: Juventus já chegou perto dos 70 milhões

Negócio do sérvio pode abrir portas à saída de Morata

Dusan Vlahovic pode ser o protagonista de uma grandes transferências da reabertura do mercado. Os rumores de uma saída têm-se intensificado nos últimos dias e já há acordo entre a Juventus e a Fiorentina.

Segundo a imprensa italiana, a vecchia signora já chegou aos 67 milhões, com mais variáveis pelo meio, e o valor agrada ao clube viola, que entende, tendo em conta todo o interesse à volta do jogador, que a saída já na reabertura do mercado é a melhor solução.

O negócio poderá gerar um efeito dominó. Morata terá concorrência de peso no ataque da Juventus e a transferência para Barcelona terá outras possibilidades de acontecer.