Vlahovic ameaçado de morte: "Os teus guardas não te vão salvar a vida"

Vlahovic transferiu-se para a Juventus no mercado de janeiro

Avançado da Juventus regressa a Florença esta quarta-feira.

Contratado pela Juventus à Fiorentina no passado mês de janeiro por 81 M€, Vlahovic regressa esta quarta-feira a Florença para enfrentar um ambiente hostil e incendiado por ameaças de morte com teor xenófobo ao avançado sérvio.

"Os teus guardas não te vão salvar a vida. Cigano, estás acabado", podia ler-se na tarja exibida no muro do Estádio Artemio Franchi, na véspera da primeira mão das "meias" da Taça de Itália entre as duas equipas.

Através de um comunicado, a Fiorentina repudiou o incidente e pediu aos seus adeptos para evitarem qualquer tipo de injúrias a Vlahovic. Por seu lado, Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, apelou à paz no futebol face à escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia. "Os adeptos da Fiorentina são inteligentes e sabem que isto é apenas um jogo de futebol. O Vlahovic reconheceu sempre a importância da Fiorentina na sua vida. O que tem de preocupar as pessoas é a guerra na Europa."