Vidal provocou o Real Madrid e em Espanha recordam: "Quando cospes para o ar..."

Flamengo foi eliminado do Mundial de Clubes pelo Al Hilal. Jornal Marca recorda a provocação de Vidal, médio do Mengão, ao Real Madrid.

Depois de vencer a Taça Libertadores, durante os festejos com os adeptos, Arturo Vidal, médio do Flamengo, pegou no microfone e fez uma provocação ao Real Madrid, tendo em vista um possível duelo no Mundial de Clubes, visto que os merengues venceram a Liga dos Campeões. "Real Madrid, vamos rebentar-te o c*", disse o chileno, na altura.

Esta terça-feira, após ver o Mengão perder 3-2 com o Al Hilal, na meia-final, o jornal espanhol Marca recuperou as palavras de Vidal. "Vidal, eis o que acontece quando cospes para o ar... Hoje todos se recordam da ameaça ao Real Madrid depois de ganhar a Libertadores", lê-se nas redes sociais da publicação.