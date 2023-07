Van der Sar internado nos cuidados intensivos após hemorragia cerebral

Antigo guarda-redes estava de férias na Croácia, tendo sido levado de helicóptero para um hospital local.

Edwin van der Sar, antigo guarda-redes neerlandês, sofreu uma hemorragia cerebral enquanto passava férias numa ilha da Croácia, encontrando-se numa unidade de cuidados intensivos daquele país.

O ex-internacional neerlandês, de 52 anos, foi transportado de helicóptero para um hospital local, estando a ser alvo de tratamento.

Em finais de maio, Van der Sar deixou o cargo de diretor-geral do Ajax, dizendo-se "exausto" após mais de uma década integrado na direção do clube de Amesterdão. Na carreira, o lendário guardião defendeu as balizas do Noordwijk, Ajax, Juventus, Fulham e Manchester United, tendo-se retirado em 2011.

O Ajax já reagiu à notícia, informando que a condição clínica de Van der Sar mantém-se "estável" e remetendo futuras atualizações para quando existir mais informação concreta.