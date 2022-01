Valência falou de roubo à Casa de Papel e Piqué comentou: "Não digam isso muito alto"

Clube che queixou-se da arbitragem no encontro contra o Real Madrid, que os merengues venceram por 4-1

Gerard Piqué, figura do Barcelona, não se coibiu de comentar a publicação do Valência. Os che queixaram-se de um roubo ao estilo Casa de Papel e o central espanhol pediu...menos ruído.

"Não digam isso muito alto, que vão castigar-vos", escreveu Piqué, nas suas redes sociais, depois de um dia em que o Real goleou, por 4-1, e em que o Barcelona não foi além de mais um empate, no terreno do Granada.

A partida do Bernabéu ficou marcada por alguma polémica referente ao lance do primeiro golo do emblema "merengue", de penálti, após falta assinalada sobre Casemiro.

Nas redes sociais, o emblema valenciano insurgiu-se contra a decisão do árbitro e até mencionou a conta da famosa série "La Casa de Papel", na qual oito ladrões se juntam para assaltar a Casa da Moeda de Espanha.