UEFA impede participação russa nas competições europeias em 2022/23

Os efeitos da agressão da Rússia em território da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, vão fazer sentir-se na próxima época. Em 2022/23, estipulou a UEFA, as equipas e seleções russas vão permanecer impedidas de disputar provas europeias.

O organismo liderado por Aleksander Ceferín "tomou uma série de medidas", explica em comunicado, "relacionadas com as implicações da decisão, datada do dia 28 do segundo mês, de suspender todas as equipas e clubes do país de leste.

A nível federativo, a Rússia não vai disputar, na temporada seguinte, a Liga das Nações, ficará de fora do apuramento para o Mundial feminino de 2023, continuará suspensa na qualificação para o Campeonato da Europa sub-21, e está arredada dos campeonatos sub-17 e de sub-19 masculinos e femininos de 2022/23.

No prisma clubístico, por impedimento renovado da UEFA, os emblemas da Rússia continuarão de fora das disputadas da Liga dos Campeões, da Liga Europa, da Conference League, da Youth League e da Champions feminina em 2022/23.

A Rússia receberá, em função deste castigo, um número de pontos de coeficiente equivalente ao mais baixo que o país já somou em qualquer uma das últimas cinco temporadas para efeito de cáculo na próxima época: : 4,333 pontos para o coeficiente masculino de clubes e 1,750 pontos para o coeficiente feminino.