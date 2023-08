Silly season? Neymar foi oferecido ao Barcelona, mas Xavi recusou

De acordo com o Mundo Deportivo, o treinador do gigante catalão aprecia as qualidades do extremo brasileiro, mas não quer estragar o "ambiente familiar" que se vive no seio da equipa com as habituais polémicas que costumam acompanhá-lo.

O jornal catalão Mundo Deportivo avança este sábado, com base em informações oriundas do Catar, que o PSG ofereceu o regresso de Neymar ao Barcelona, mas Xavi recusou uma eventual vinda do extremo brasileiro, com quem dividiu balneário entre 2013 e 2015.

Apesar de ter contrato com os parisienses até 2025, o extremo de 31 anos é visto como "transferível", podendo sair mediante a chegada de uma proposta atrativa para o clube. Nesse sentido, o PSG terá proposto Neymar ao Barça, mas a equipa técnica liderada por Xavi não viu com bons olhos o seu regresso.

A razão dessa recusa prende-se com o facto de o treinador não querer estragar o "ambiente familiar" que se vive atualmente no balneário da equipa blaugrana com as habituais polémicas que costumam acompanhar o jogador canarinho.

Vale também mencionar que a frágil situação económica do Barcelona faz com que um eventual regresso de Neymar seja um cenário altamente improvável, tendo em conta que o extremo é um dos jogadores mais bem pagos do futebol europeu.

Neymar representa o campeão francês há seis temporadas, tendo apontado 18 golos e 16 assistências em 29 jogos disputados na época passada.