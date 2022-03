Sem Ronaldo, Manchester United foi goleado no Etihad pelo rival City

Triunfo por 4-1 para o líder do campeonato, que volta a ter seis pontos de vantagem face ao segundo classificado. Bernardo e Cancelo titulares no City, Bruno Fernandes titular no United

Líder isolado do campeonato, o Manchester City voltou a provar que está melhor que o rival da cidade, neste momento. O campeão inglês bateu o United, por 4-1, e recuperou a vantagem de seis pontos no primeiro lugar da Premier League.

De Bruyne bisou ainda na primeira parte, pertencendo a Sancho o golo do empate. No segundo tempo, foi Mahrez a marcar por duas vezes e a confirmar a superioridade da equipa de Pep Guardiola.

Com este resultado, o Manchester City voltou a ter seis pontos de vantagem face ao Liverpool. O Manchester United já está fora dos lugares de Champions, depois do triunfo do Arsenal.