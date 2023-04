Sem clube, Sampaoli ganha vantagem a Jorge Jesus para o Flamengo

Treinador português é desejado para o cargo de Vítor Pereira, mas o argentino tem a vantagem de já estar disponível

O Globoesporte aponta concorrência a Jorge Jesus para o Flamengo: Jorge Sampaoli.

O regresso de Jesus ao Flamengo, para suceder a Vítor Pereira, é muito desejado, mas o técnico português tem contrato com o Fenerbahçe tem contrato até maio e está em plena disputa pelo campeonato e pela taça da Turquia.

Já o treinador argentino de 63 anos, começou a época no Sevilha, mas já saiu. Antes esteve no Marselha, Atlético Mineiro, Santos, seleções de Argentina e Chile, Universidad de Chile, Emelec e uma série de clubes menores. Concretizada a saída de Vítor Pereira, o facto de Sampaoli estar livre no mercado no imediato é uma vantagem do argentino.

Na passagem de dois anos pelo Brasil, ganhou o campeonato Mineiro com o Atlético.

Jorge Landim, presidente do Flamengo, é admirador de Sampaoli, assim como outros elementos do staff do clube. Basta recordar que na candidatura à presidência do clube, em 2015, Landim anunciou acordo com Sampaoli, mas na altura Eduardo Bandeira de Mello ganhou as eleições.