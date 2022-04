Rooney é apontado ao Burnley, mas garante: "Quero trazer dias melhores a este clube"

Antigo internacional inglês é um dos nomes apontados ao comando dos Clarets, numa lista que conta com Carlos Carvalhal, mas quer cumprir o contrato que tem com o Derby County.

O atual treinador do já despromovido Derby County, Wayne Rooney, tem vindo a ser associado ao Burnley nos últimos dias. Rooney é um dos nomes de uma lista que conta com Carlos Carvalhal, que acaba contrato com o Braga no final da época.

No entanto, o antigo avançado do Manchester United já veio desvalorizar os rumores que o ligam aos Clarets, atualmente treinados interinamente por Mike Jackson depois do despedimento de Sean Dyche.

"Acho que já disse algumas vezes que é um crédito para mim, para a equipa e para o trabalho que eles fizeram que a especulação existe, mas ainda tenho um ano de contrato aqui. Quero tentar trazer dias melhores de volta a este clube", começou por afirmar.

A época do Derby County previa-se complicada, com a equipa inglesa a ter um penalização de 21 pontos, que acabou por contribuir para a descida do segundo escalão inglês para o terceiro. Para além da despromoção, o clube vive ainda a situação de não ter encontrado comprador, o que pode influenciar o destino de Rooney.

"Agora, é claro, a minha continuidade depende, como eu disse nas últimas semanas, da aquisição em andamento. Se isso não acontecer, é claro que se pode ter que reavaliar isso, mas, se isso acontecer, estou aqui e pronto para tentar levar este clube de volta ao Championship", concluiu Rooney.

Contrariamente ao Derby, o Burnley ainda está na luta pela manutenção, neste caso na Premier League, com os Clarets a ocuparem a 17ª posição da tabela, um lugar acima da linha de água, e vai enfrentar o 19º classificado, Watford, no próximo fim de semana.