Primeira demissão no Barça devido à saída de Messi e... com carta a Laporta

Mensagem ao presidente do Barcelona dá conta da desilusão por não se ter conseguido a continuidade do craque argentino.

A saída de Lionel Messi já provocou uma demissão no Barcelona. De acordo com a Imprensa espanhola, Jaume Llopis demitiu-se das suas funções na comissão Espai Barça devido à saída do astro argentino do emblema blaugrana.

Ainda segundo as mesmas informações, Llopis terá mesmo deixado uma carta ao presidente Joan Laporta, dando conta da sua desilusão pela não continuidade do jogador no clube.

"Querido Jan: desiludiste-me, pensava que eras o único capaz de enfrentar Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid]. Falta-me informação, mas tenho a certeza de que se podia ter feito muito mais para que Messi ficasse. (...) Messi era património importante do Barcelona. Veremos quando chega a Superliga, se chega, e, entretanto, reforça-se o PSG ​​​​​​​e facilita-se que Mbappé vá para o Real Madrid. O plano perfeito de Florentino. Ficarás na história como o presidente que despediu Messi", começou por escrever.

"Obrigado pela confiança em colocares-me na Comisión Espai Barça, e, ainda que não exista nenhuma nomeação oficial nem responsabilidade, penso que trouxe coisas positivas, mas vejo-me na obrigação de me demitir, porque quero ter liberdade para poder expressar as minhas opiniões", concluiu.