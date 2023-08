Palmeiras, de Abel Ferreira, perde com Fluminense e desce na tabela

A jogar em casa, a equipa carioca venceu por 2-1 e subiu ao terceiro lugar, ficando com os mesmos 31 pontos do Verdão, quarto classificado.

Na madrugada deste domingo, o Fluminense recebeu e venceu o Palmeiras, por 2-1, numa partida relativa à 18.ª jornada do Brasileirão. O Flu soma agora 31 pontos e subiu, à condição, ao terceiro lugar; a formação paulista manteve os 31 pontos e desceu, provisoriamente, ao quarto posto.

Também com 31 pontos está o Flamengo no segundo lugar, mas ainda menos um jogo. O Botafogo lidera com 43 e ainda jogará nesta jornada.

Os golos do tricolor foram marcados por Jhon Arias, de grande penalidade, aos 15 minutos, e John Kennedy, aos 59'. Gustavo Gómez reduziu para o Palmeiras aos 90+6', já depois da expulsão de Lelê, no Fluminense.