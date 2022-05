Pai de Messi afirma: "Léo de volta ao Barcelona? Oxalá um dia..."

Pai do astro argentino garante que o filho "está feliz" no PSG

Jorge Messi, pai de Lionel, aterrou este domingo em Barcelona, sendo abordado por vários jornalistas sobre o futuro do astro argentino, sobre o qual não avançou qualquer novidade, expressando ainda assim vontade de voltar a ver 'La Pulga' em Camp Nou.

"Léo de volta ao Barcelona? Oxalá um dia...", afirmou o pai do argentino, antes de garantir que o extremo "está feliz" no PSG e de informar não irá passar as férias na Catalunha.

Messi tem contrato com o PSG até 2023, com mais um ano de opção.