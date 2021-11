Conte é anunciado no Tottenham e confirma convite recusado no verão

Chegada do italiano ao norte de Londres confirmada. Contrato até ao verão de 2023

As notícias já apontavam neste sentido e o final da manhã desta terça-feira trouxe a confirmação oficial. Antonio Conte é o substituto de Nuno Espírito Santo no comando técnico do Tottenham.

Em comunicado, os spurs confirmaram a chegada do italiano, que assinou um contrato até ao verão de 2023, potencialmente renovável caso as partes o entendam.

Nas primeiras declarações como treinador do Tottenham, Conte confirmou a abordagem feita no verão, antes do clube garantir Nuno como treinador.

"No verão passado, o acordo não aconteceu porque o fim da minha relação com a Inter ainda era demasiado recente e estava ainda emocionalmente envolvido, por isso senti que ainda não era a altura certa para voltar a treinar", explicou.