Oficial: Alexis Mac Allister é reforço do Liverpool

O médio argentino assina por cinco anos e os reds vão pagar a cláusula de rescisão ao Brighton.

Alexis Mac Allister é reforço do Liverpool. A oficialização foi feita esta quinta-feira pelos reds, que assim reforçam o meio-campo com um campeão do Mundo.

O médio argentino assina por cinco anos e os reds vão pagar a cláusula de rescisão ao Brighton.

Recorde-se que o Liverpool já anunciou a saída de três médios (James Milner, Keita e Chamberlain).

From Argentina to Anfield #VamosAlexis pic.twitter.com/d8sgzEGRzK - Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023