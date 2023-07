Notícia na Turquia: Galatasaray vai apresentar proposta por Alex Telles

Lateral esquerdo brasileiro jogou no Galatasaray entre 2014 e 2016.

Alex Telles já manifestou disponibilidade para regressar ao Dragão, como O JOGO revelou, mas ainda não recebeu qualquer sinal por parte do FC Porto, que poderá ver-se ultrapassado. O brasileiro sabe que não vai ficar no Manchester United, com quem tem contrato, e o seu futuro poderá pelo regresso a outro antigo clube, no caso o Galatasaray.

De acordo com a Imprensa local, a equipa de Istambul prepara-se para apresentar uma proposta ao jogador que, a nível salarial, será seguramente mais atrativa do que a que os dragões poderiam oferecer.

Além de Telles, o Galatasaray também estará interessado em Anthony Elanga, extremo que também pertence aos red devils.