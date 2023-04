Notícia na Alemanha: Mané pode ter os dias contados no Bayern

Avançado senegalês agrediu Leroy Sané no final do encontro com o Manchester City (3-0), referente aos quartos da Champions. Não entra nos planos de Tuchel e atitude pode encaminhar saída

Reforço para esta temporada, Sadio Mané pode ter os dias contados no Bayern de Munique. A comunicação social alemã dá conta da possibilidade, dias depois do senegalês ter agredido o colega de equipa Sané.

Segundo a Sky, o jogador, que já não era considerado uma prioridade para Thomas Tuchel, ficou numa posição ainda mais frágil depois da agressão a Sané, que aconteceu depois da derrota diante do Manchester City, nos quartos da Champions.

Com um salário milionário e contratado como uma estrela, Mané já vinha desiludindo desde que assinou pelo Bayern, que considera, segundo o jornalista Florian Plettenberg, ter contratado "o irmão gémeo" do avançado.

Saindo um ano depois do Bayern, Mané terá como prioridade regressar à Premier League, ainda que as portas de Anfield não estejam propriamente escancaradas.