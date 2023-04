Notícia em Espanha: Rudi García de saída do Al Nassr

Técnico francês não deve resistir aos maus resultados. Relação com o balneário não é boa, por esta altura, também

Rudi García deve deixar de ser, nos próximos dias, treinador do Al Nassr. Os maus resultados e os problemas no balneário devem levar à saída do francês, garante a comunicação social espanhola.

De acordo com o jornal Marca, a gota de água aconteceu há pouco tempo, quando o treinador teve uma forte discussão com o plantel no balneário. Um acontecimento que terá deixado os dirigentes do clube saudita convencidos quanto à decisão a tomar.

O AS escreveu ainda que o clube saudita estuda avançar com uma proposta absolutamente astronómica por José Mourinho: contrato de 100 milhões de euros para os próximos dois anos e estatuto de treinador mais bem pago do mundo para o português.

Líder do campeonato antes da chegada de Ronaldo, o Al Nassr soma já três empates e duas derrotas desde o momento em que o craque português assinou contrato. O clube perdeu o primeiro lugar do seu campeonato e, ainda, a Supertaça. Resultados desportivos que pesam e encaminham, assim, a saída de García.