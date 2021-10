Newcastle tem dinheiro fresco e já são apontados três craques como reforços

Clube inglês tem novos proprietários e promete investir no plantel.

O Newcastle tem novos proprietários e com isso espera atingir altos níveis de performance na Premier League. E não tardaram a surgir rumores sobre possíveis alvos do clube num futuro próximo.

De acordo com uma informação da "Talksport", três craques estão, desde já, na agenda para reforçar o plantel: Edinson Cavani, atualmente no Manchester United, Gareth Bale (Real Madrid) e Coutinho (Barcelona). As próximas janelas de mercado prometem.

A Premier League deu luz verde à compra do Newcastle por um fundo saudita - não é o estado que assume o controlo do clube inglês -, mas não se livrou da esperada polémica. Sobretudo por ser um assunto que se arrasta há meses e tem merecido críticas de várias entidades internacionais. É o caso da Amnistia Internacional (AI), que ontem reclamou a necessidade de incluir o respeito pelos direitos humanos nos testes que a liga inglesa faz aos potenciais compradores e diretores de um clube antes de lhes dar o OK. Mas, segundo a AI, a expressão "direitos humanos" nem sequer consta do referido exame.

O Public Investment Fund (PIF) é o fundo responsável pelo investimento de 80% dos 352 milhões de euros a que monta o negócio, ficando como acionista principal, daí a Premier League ter autorizado a aquisição. Mas o presidente do PIF é Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, detentor de vários cargos governamentais e na prática líder político do reino do pai. No "currículo" conta ainda com a acusação de ter ordenado a morte do jornalista Jamal Khashoggi, há três anos, algo que sempre negou. A namorada do jornalista foi, de resto, uma das pessoas que pediram à Premier League que não autorizasse a compra pelo PIF, devido ao envolvimento do príncipe.