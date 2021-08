Mundo Deportivo: Real Madrid analisa possibilidade de mudar-se para a Premier League

De acordo com o Mundo Deportivo, o Real Madrid está a analisar a possibilidade de se mudar para a Premier League ou para outro campeonato forte, como o alemão ou o italiano.

O Real Madrid está a estudar desde há semanas a possibilidade de deixar de competir na La Liga e mudar-se para outro campeonato de destaque como a Bundesliga, a Serie A ou a Premier League, sendo que o preferido é mesmo o inglês.

A notícia é avançada, este sábado, pelo jornal catalão Mundo Deportivo. De acordo com a publicação, a oposição de Javier Tebas, presidente da La Liga, à Superliga Europeia, e o contrato assinado com o fundo de investimento CVC - venda de 10% do capital da La Liga por 2,7 mil milhões de euros - sem o conhecimento dos clubes, deixaram Florentino Pérez muito chateado com o organismo.

Os merengues têm jogo para o campeonato já neste sábado, frente ao Alavés, mas ponderam uma mudança.

Entretanto, Javier Tebas já reagiu à notícia, através do Twitter. "O marciano [assim conhecido no mundo do futebol] é o novo convidado do bar que fecha às 5 da manhã e, como acaba de chegar, acredita em tudo o que lhe dizem a essas horas, e acima de tudo, conta isso. Quantas parvoíces ouvimos hoje em dia", escreveu Tebas.