Mundial: Espanha volta a perder, 28 anos depois

A Espanha marcou primeiro, mas acabou derrotada em casa da Suécia e vê a qualificação direta para o Mundial'2022 complicar-se

A Espanha perdeu esta quinta-feira, por 2-1, com a Suécia e para além de colocar em risco a qualificação direta para o Mundial'2022 voltou a conhecer o sabor da derrota, algo que não sucedia há 28 anos. É preciso recuar a 1993 para encontrar a que até hoje era a última derrota espanhola (1-0, com a Dinamarca) na fase de qualificação para um Campeonato do Mundo. No total, foram 66 jogos sem perder.

A jogar fora, a Espanha até marcou primeiro, com um golo de Soler aos cinco minutos, mas acabou por ver a Suécia dar a volta ao marcador por intermédio de Isak (6) e Claesson (57)

A seleção sueca, com menos um jogo, lidera o grupo B com nove pontos, mais dois que a Espanha.

Na seleção espanhola destaque para Sarabia, reforço do Sporting, que substituiu Morata aos 75 minutos; e para Abel Ruiz (Braga), que não saiu do banco de suplentes.