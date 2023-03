MLS prepara medida excecional para poder receber Messi

Argentino continua a ser muito pretendido na Major League Soccer. Chegada do campeão do Mundo pode contar com o contributo... de todas os clubes

Lionel Messi continua a ser muito pretendido nos Estados Unidos. Ciente do impacto que a chegada do argentino podia ter no campeonato, a MLS já prepara uma medida excecional para poder receber o campeão do Mundo.

Segundo o jornal Sport, todos os clubes da MLS podiam pagar parte do salário do astro argentino. Independentemente da equipa onde jogasse, todas as outras participariam no esquema.

A MLS acredita que tal medida compensaria, uma vez que a chegada de Messi iria significar um aumento nas receitas de publicidade e direitos televisivos. O argentino seria, além disso, uma das caras da organização do próximo Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.