Messi questionado sobre o futuro: "Houve vários clubes interessados, estamos a falar"

Astro argentino foi questionado sobre a possibilidade de rumar ao PSG.

Depois do anúncio da saída de Lionel Messi do Barcelona, dispararam os rumores sobre o futuro do astro argentino. Em conferência de Imprensa de despedida do clube no Camp Nou, o jogador foi questionado sobre a possibilidade de rumar ao PSG, aquele que é apontado como o mais provável destino.

"PSG? É uma possibilidade. Até agora não tenho nada fechado com ninguém. Quando saiu o comunicado houve vários clubes interessados. Não tenho nada fechado, mas estamos a falar, obviamente", afirmou Messi.

De férias após a Copa América, Lionel Messi e Neymar reencontraram-se em Espanha e causaram especulações muitas nas redes sociais. O argentino, questionado sobre a foto que circulou e causou muitas especulações, explicou que tudo não passou de um encontro entre amigos.

"Falou-se muito dessa foto. Tinha falado com Di María e Paredes em Ibiza. O Ney também me ligou e disse que estava em Ibiza. Encontrámos os amigos e fizemos uma foto. Nada demais, era uma foto do momento. Claro, havia brincadeira nesses momentos, a me chamarem para ir a Paris. Mas deram muita importância a essa foto, não tem nada demais, foi só uma foto entre amigos a compartilhar as férias", disse.