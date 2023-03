Messi e PSG longe de um acordo para a renovação de contrato, diz o L'Équipe

Tanto o clube como o jogador estarão reticentes, não tendo a certeza sobre se o melhor é prolongar a ligação que termina em junho deste ano.

Lionel Messi estão longe de um acordo para a renovação de contrato. A informação é avançada pelo jornal francês L'Équipe.

O avançado argentino não estará convencido de que continuar no clube seja o melhor para o seu futuro e o ambiente também não é saudável, com La Pulga a ser assobiado pelos próprios adeptos no domingo, durante o jogo com o Rennes que os parisienses perderam por 2-0.

No final, Messi saiu direto aos balneários, não agradecendo o apoio dos adeptos.

E da parte do PSG, as coisas não são "tão claras agora", relativamente à vontade de continuar com o argentino.