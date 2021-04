Mercado aquece: da proposta "irrecusável" a Messi ao abrir de portas a Mbappé

Os dois craques têm originado muitos rumores e há novas informações sobre ambos.

Eis mais uma notícia de mercado com Messi como personagem principal. Segunda informa a TNT Sports, do Brasil, através do correspondente em Barcelona Marcelo Bechler, o craque argentino já tem em mãos uma proposta do PSG. De acordo com a informação, o vínculo em cima da mesa é válido por duas temporadas, com outra de opção, acrescentando que a oferta é tida como "irrecusável" pelo clube parisiense.

Ora, esta notícia foi recebida em Espanha como um abrir de portas para Mbappé no Real Madrid. O craque francês termina contrato com o PSG em 2022 e não há novidades quanto a uma possível renovação. O elevado montante que os parisienses parecem dispostos a investir em Messi poderá então facilitar a saída do craque francês, sublinha o jornal "As".

Quanto a Messi, recorde-se, termina contrato com o Barcelona no final da temporada.