Dois pelo preço de um? Mbappé e Haaland não devem escapar ao Real em 2022

Clube de Madrid espera o 'sim' de Mbappé na viragem do próximo ano e o avançado norueguês, a semelhança do francês, deseja um dia mudar-se para o Bernabéu

O futuro de Mbappé, craque do PSG, e Haaland, goleador do Dortmund, deverá passar, a partir do verão de 2022, pelo Real Madrid. Segundo o jornal Marca, o norueguês recusou propostas e esperar por uma mudança para Madrid e o francês irá manter-se irredutível quanto à recusa em renovar o contrato com o clube de Paris.

O jornal espanhol refere que os contactos entre Real Madrid e Mino Raiola, empresário de Haaland, e com o Dortmund, com quem mantém boa relação, têm criado expectativas no seio merengue quanto à eventual aquisição do jogador, que terá como premente objetivo de carreira atuar com a camisola madridista.

Em relação a Mbappé, o jornal Marca refere que o Real Madrid contava ter o craque francês já a partir do último defeso, pelo que o plantel foi parcialmente construído com base nesse cenário, mas o PSG não aceitou nenhuma das várias propostas recebidas.

Pese embora estar gorada essa hipótese a curto prazo, as portas do Bernabéu não se fecharam para Mbappé, bem pelo contrário. A direção do Real Madrid espera, a partir de janeiro próximo, negociar e fechar um contrato com o internacional francês.

Com o contrato a terminar em meados de 2022, Mbappé ficará livre, já na viragem deste ano, para poder assinar um vínculo com o Real Madrid, ainda que os responsáveis do emblema de Paris devam tentar, até lá, prolongar a permanência do avançado em França.