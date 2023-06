Mbappé comenta saída de Messi: "Não teve o respeito que merecia em França"

Avançado reforçou que nunca pediu ao PSG para ser vendido ou para sair para o Real Madrid, voltando a frisar que irá representar o campeão francês na próxima época.

Um dia depois de ter emitido um comunicado a esclarecer a carta que enviou para informar o PSG da sua decisão de não acionar o ano adicional (até 2025) incluído na sua recente renovação de contrato, em maio de 2022, Kylian Mbappé concedeu uma entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

Na conversa, o avançado começou por reforçar que não faz tensões de deixar o campeão francês neste verão, apesar dos rumores da imprensa que o associam ao Real Madrid, negando ter pedido para sair.

"Não pedi nem para ser vendido, nem para ir para o Real Madrid. Apenas confirmei que não vou ativar a opção de estender o contrato por mais um ano. Nunca falámos em renovar com o PSG, mas estou feliz por ficar na próxima época", frisou.

Quanto aos seus objetivos na capital francesa, Mbappé garantiu que pretende vencer tudo, ainda que admita que a equipa tem "deficiências" que acabam por custar caro.

"Sabíamos que no PSG havia deficiências pelas quais, mais cedo ou mais tarde, acabaríamos por pagar. Tens de aprender com os erros de cada época para não os repetir. Individualmente, ao longo de várias épocas, tenho-me mantido em níveis elevados. Quero continuar a progredir para estar sempre no topo", apontou o internacional francês, de 24 anos.

Mbappé referiu também que "não serve apenas lamentar" o problema do racismo, pedindo que os jogadores abandonem o relvado nessas situações e comentou a saída a custo zero de Lionel Messi para o Inter Miami, da MLS, considerando que o astro argentino não teve o tratamento que merecia na capital francesa.

"Estamos a falar, possivelmente, do melhor jogador da história do futebol. Nunca é uma boa notícia quando um jogador como Messi sai. Pessoalmente, não entendo muito bem porque é que tantas pessoas ficaram tão aliviadas com a saída dele. Estamos a falar de Messi. Ele deve ser respeitado e em França não teve o respeito que merecia. É uma pena, mas é assim. Teremos de fazer o possível para substituí-lo".

Por fim, o avançado do PSG foi abordado sobre a rivalidade que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi protagonizaram durante mais de 15 anos, sendo questionado sobre se irá viver algo parecido com Erling Haaland, goleador do Manchester City, com Mbappé a não assumir esse cenário.

"Isso acontece talvez a cada cinquenta anos, foi uma altura de exceção e espero que os adeptos tenham aproveitado. Tive a sorte de jogar contra o Cristiano e com o Leo. Aprendi muito com eles, sobretudo com o Messi nestas duas temporadas", concluiu.

