Marcelo lesiona adversário em lance absolutamente arrepiante: veja o vídeo

Luciano Sánchez, lateral direito do Argentinos Juniors, sofreu uma lesão gravíssima na madrugada desta quarta-feira no jogo frente ao Fluminense, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores. Num lance involuntário com o brasileiro Marcelo, ex-Real Madrid, o argentino sofreu uma luxação completa do joelho e vai parar entre oito a doze meses. A partida terminou empatada 1-1.

Veja o vídeo:

Marcelo, que viu o vermelho direto, ficou destroçado pela lesão que provocou, sem querer, ao adversário e mais tarde, nas redes sociais, pediu desculpa. "Hoje vivi um momento muito difícil dentro de campo. Sem querer, lesionei um companheiro de profissão. Desejo-te a melhor recuperação possível, Luciano Sánchez. Toda a força do mundo!", escreveu.