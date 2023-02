Luís Campos visado no PSG: a contratação de Vitinha e outras decisões em causa

Clube francês está em crise e algumas opções tomadas no mercado são agora questionadas.

Numa série de três derrotas consecutivas, a última das quais frente ao Bayern, em casa (0-1), para a primeira mão dos "oitavos" da Champions, o PSG vive tempos conturbados e com algumas decisões colocadas em causa.

O jornal francês L'Équipe adianta que Luís Campos, português que tem o cargo de conselheiro para o futebol, tem sido particularmente visado no seio do emblema parisiense, tendo em conta as mais recentes movimentações de mercado.

As contratações de Vitinha (FC Porto), Fabián Ruiz (Nápoles) e Carlos Soler (Valência) não terão produzido o efeito desejado, sendo questionada a decisão de deixar sair Paredes (Juventus), Idrissa Gueye (Everton) e Julián Draxler, este último emprestado ao Benfica e, até ao momento, sem grande impacto nas águias.