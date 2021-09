"Koeman? Estamos com ele, mas se tivermos de tomar decisões, vamos tomá-las"

Declarações do presidente do Barcelona, Joan Laporta, ao programa "El Chiringuito".

Com o futuro de Ronald Koeman no centro da "polémica", Joan Laporta, presidente do Barcelona, em declarações ao programa "El Chiringuito", falou sobre o tema, garantindo que, neste momento, o clube está com o técnico. No entanto, afirma que a direção tomará as decisões que tiver de tomar, quando tiver de o fazer.

"Estamos com o treinador. [Koeman] É o treinador da equipa principal do Barça e a única coisa que queremos é que as coisas lhe saiam bem. Sempre o disse: os treinadores, não só o Koeman, estão muito condicionados pelos resultados. No caso do Barcelona, pelo jogo. Mas Koeman é o nosso treinador e neste momento estamos com ele", começou por afirmar.

"Somos os responsáveis por dirigir o clube, temos mais informação na hora de tomar decisões e temos que ponderar tudo. Para nós, tomar decisões seja de tipo for não é um problema. Se tivermos de tomá-las num determinado momento, vamos tomá-las, seja de tipo económico, desportivo ou social", concluiu Laporta.