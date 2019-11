Jorge Jesus desentendeu-se com Joel Carli no final da partida entre o Flamengo e o Botafogo.

Jorge Jesus desentendeu-se com Joel Carli, defesa-central do Botafogo, no final da partida que acabou com a vitória do Flamengo por 1-0. Na conferência de imprensa após o encontro, o treinador do Mengão explicou o que disse ao adversário.

"Nos primeiros 20 minutos o nosso médico entrou cinco vezes para assistir o Gabigol. Aos centrais do Botafogo interessava intimidar e bater. Isto não é futebol, nao é assim que ensino os meus jogadores. Quando acabou o jogo disse ao jogador do Botafogo 'não valeu a pena baterem tanto, acabaste por perder à mesma'. Foi fora do normal o que aconteceu, principalmente os centrais do Botafogo. Espero que lhes sirva de exemplo, isto não é futebol", explicou Jorge Jesus.

Questionado sobre o caso, Carli disse que o técnico do Flamengo lhe faltou ao respeito: "Disse coisas que me faltaram ao respeito e fui reclamar com ele", atirou na flash intervierw.

À 31ª jornada do Brasileirão, sete para o final do campeonato, o Flamengo lidera com 74 pontos. No segundo lugar está o Palmeiras com 66 e, a fechar o pódio, aparece o Santos com 61.