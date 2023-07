Jogador do Corinthians agredido de madrugada em motel. Veja o vídeo

Luan estava num motel de São Paulo com cinco amigos e quatro mulheres

Luan vive momentos difíceis no Corinthians, onde não joga há meses, desde fevereiro. Na última madrugada o jogador foi mesmo agredido por adeptos durante a madrugada, num motel em São Paulo.

O jogador estava acompanhado de cinco amigos e quatro mulheres quando foi descoberto pelos adeptos. Sofreu agressões na zona das costelas, mas encontra-se bem.

Vídeo do momento em que a Gaviões da Fiel encontrou Luan, do Corinthians, em um motel em São Paulo.



@centraldotimao pic.twitter.com/RGzDt3HEOI - Planeta do Futebol (@futebol_info) July 4, 2023

O Corinthians entrou em contacto com a polícia e colocou o gabinete jurídico à disposição do atleta de 29 anos que está no clube desde 2020.

Vanderlei Luxemburgo, treinador do Corinthians, disse recentemente que não utiliza o médio porque os adeptos não querem, numa altura em que o próprio reclama mais oportunidades.