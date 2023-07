Jogador do Arsenal, Zinchenko, pede aviões F-16 para a Ucrãnia

O capitão da Ucrânia e jogador do Arsenal, Oleksandr Zinchenko, apela ao mundo para não se cansar da invasão da Ucrânia pela Rússia e pede que sejam entregues caças F-16 ao seu país

Oleksandr Zinchenko, jogador ucraniano do Arsenal, tem sido uma das vozes, entre os desportistas, mais ativas contra a guerra levada a cabo pela Rússia, desde que a 24 de fevereiro de 2024 invadiu a Ucrânia.

"Há um mês, estive na Ucrânia pela primeira vez desde a invasão. Eu e Andriy Shevchenko visitamos a escola que estão a tentar reconstruir", disse Zinchenko. "Conversei com as crianças e ainda com os rapazes que estão na linha de frente, arriscando a vida a cada segundo", contou aos jornalistas numa conferência de imprensa na digressão do Arsenal aos Estados Unidos.

Antes do particular de pré-temporada contra o Manchester United, nos Estados Unidos, Zinchenko fez um apelo aos decisores. "Sabem, jogámos contra a MLS (All-Stars) no outro dia e o espetáculo antes do pontapé de saída foi incrível, com caças F-16 a voarem acima de nós. Eram quatro. Eu sei bem, muito bem, o quão importante seria para a Ucrânia ter desses aviões", disse.

"Aproveitando esta oportunidade, tenho de dizer que precisamos desses F-16 para recuperar a nossa terra e os nossos territórios. Tenho esta missão e se tenho a oportunidade de dizer isto, tenho de o fazer", concluiu.