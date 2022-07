Jogador condenado por abuso sexual exige ser reintegrado no Celta de Vigo

Santi Mina dá entrada no Tribunal de Almería

Clube espanhol avisou, no entanto, que a reintegração poderá ser revertida caso o recurso do jogador à sentença do tribunal seja rejeitado

O Celta de Vigo, da La Liga, anunciou esta segunda-feira que Santi Mina, condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual, exigiu ser reintegrado na equipa, uma vez que vai recorrer da decisão do Tribunal de Almería.

"O Celta está obrigado a assumir a presença do jogador a partir deste momento nas sessões de preparação, no tempo que está estipulado para as mesmas", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais.

O emblema de Vigo avisou, no entanto, que a decisão poderá ser revertida caso o recurso de Mina não seja aceite pelo tribunal, reservando-se ainda ao direito de vir a "ser compensado pelos danos causados pelo comportamento do jogador em relação à entidade, tanto em termos económicos, como em relação à imagem do clube".

Em jeito de conclusão, o Celta de Vigo revelou que o extremo rejeitou uma proposta oriunda de outra Liga que não a espanhola (o jornal As assegura que veio do Aris, da Grécia) e garantiu que não se irá "deixar pressionar por ninguém que atue com base em interesses pessoais".